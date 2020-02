Consument moet bloeden om rood te staan bij bank

Rood kunnen staan is een mogelijke oplossing voor financiële tegenslag, maar er zijn wel hoge rentes aan verbonden. Ⓒ ANP

Amsterdam - Vier op de tien huishoudens staat wel eens rood, blijkt uit cijfers van het Nibud over 2019. Voor sommigen is het een handige hulplijn, anderen komen juist nog dieper in de problemen. Banken trekken pas laat aan de bel.