’Ghosn hield topsalaris bij Nissan verborgen voor Renault’

Volgens een medewerker bij de juridische afdeling van Nissan heeft Ghosn moedwillig een schema opgezet om zijn totale inkomsten bij het Japanse autofabrikant te verhullen. Hij zou dat hebben gedaan om te voorkomen dat Renault, waar hij in 2005 aan de slag ging als topman, hem op straat zou zetten als zijn werkelijke salaris bij Nissan aan het licht kwam. In 2017 treed Ghosn af als bestuursvoorzitter bij Nissan, maar bleef bij de Japanse automaker aan als voorzitter van de raad van commissarissen.

Ghosn werd in 2018 opgepakt in Japan op verdenking van fraude en belastingontduiking. Zo zou hij onder meer privé met vliegtuigen van Nissan hebben gevolgen en gerommeld hebben met de boekhouding. In afwachting van zijn rechtszaak had Ghosn huisarrest. Na een ontsnapping uit Japan met een vliegtuig zit hij momenteel in Libanon, waar hij ook staatsburger is.

Appeltje schillen

Ook de Franse overheid zit nog achter Ghosn aan. Tijdens zijn verblijf in Frankrijk zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan belastingontduiking. Ghosn had in 2012 nog verklaard dat hij naar Nederland was verhuisd en werd daardoor in Frankrijk als niet-ingezetene behandeld.

Verder heeft Nissan nog een appeltje met Ghosn te schillen. De Japanse autobouwer wil de kosten verhalen op de voormalige topman die zijn gemaakt om het grootscheepse onderzoek naar fraude te kunnen doen.