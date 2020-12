AEX werkt met sprankje Brexit-hoop verlies weg

De AEX eindigt 0,1% hoger op 616,59 punten. De AMX krijgt er 0,2% bij op 914,85 punten.

De meeste overige Europese beursgraadmeters deden het ook rustig aan met kleine uitslagen.

De Britse premier Boris Johnson voert vandaag in Brussel verder overleg met de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Er kwam vanmiddag in ieder geval wel een einde aan de twist over de scheidingsakte die de onderhandelingen in de weg stonden. Teeuwe Mevissen, econoom, bij Rabobank, benadrukt dat Johnson hiermee ’een dooie mus in een mooie doos’ heeft weggegeven aan Europa doordat hij in eigen land ook de handen met deze wetgeving niet op elkaar kreeg. „Alle plooien zijn nog niet gladgestreken, zoals afspraken over visserij en een gelijk speelveld. In ons basisscenario houden we er nog steeds rekening mee dat er een uiteindelijk een kleine Brexit-deal uit de bus komt, maar het zal een dubbeltje op zijn kant zijn.”

"Hoop op goede afloop"

Verder werpt het rentebesluit van de Europese centrale bank (ECB) zijn schaduw vooruit. Corné van Zeijl, analist bij Actiam, gaat er van uit dat de ECB komende donderdag een uitbreiding van het bestaande opkoopprogramma gaat aankondigen. „Een renteverlaging is niet te verwachten gelet op de negatieve effecten daarvan op Europese banken. Verder is het afwachten of er nog nieuws komt over de eerder aangekondige evaluatie van het beleid. De kans is groot dat de ECB net als in de VS de inflatiedoelstelling gaat aanpassen.”

Volgens Mevissen kan er nog een verrassing komen bij de toelichting op het rentebesluit van de ECB. „Het is afwachten of er nog zorgen worden uitgesproken over de euro die de laatste weken hard is opgelopen tegenover de dollar.”

Na de zeer goede gang van zaken in november houdt Mevissen een slag om de arm over een mogelijke eindsprint in de laatste weken van dit jaar. „Er is al heel veel goed nieuws in de koersen verwerkt. Ook bij een goede afloop van het Brexit-overleg is er nog de onzekerheid over nieuwe coronasteun in de VS. De Democraten hebben de omvang van het steunpakket bijgesteld, maar er zijn nog andere hete hangijzers in de onderhandelingen over een deal met de Republikeinen. Het niet verlengen van de coronasteun kan flinke schade toebrengen aan de Amerikaanse economie.”

ASMI uitblinker

Bij de Nederlandse hoofdfondsen zit de toeleverancier aan de chipsector ASMI in de lift met een plus van 2,6% na een adviesverhoging naar overwegen door de Amerikaanse bank JPMorgan. Dit ging gepaard met een koersdoelverhoging naar €210.

Adyen valt ook in de smaak met een winst van 2,5%. Voor koploper Wolters Kluwer hebben beleggers 2,8% meer over.

ArcelorMittal staat door winstnemingen met een min van 1,3% in de achterhoede. De staalproducent bereikte maandag nog het hoogste niveau in anderhalf jaar.

Galapagos kijkt aan tegen een verlies van 1,1% naar een duik onder de €100. Tussentijds werd het laagste niveau in 2020 aangetikt. Eind februari stond er nog een koers van net onder €250 op het koersbord. Het biotechfonds behoort bij beursexperts tot een van de favoriete aandelen deze maand.

Verfproducent AkzoNobel zakt 1,6%, na door de Zwitserse bank UBS van de kooplijst te zijn gehaald.

Fugro in greep claimemissie

Bij de middelgrote fondsen gaat Basic-Fit 1,9% vooruit. De fitnessketen herstelde daarmee deels van het verlies op maandag.

Kabel- en telecombedrijf Altice sluit onveranderd op €4,45. Vijf beleggingsfondsen spannen een rechtszaak aan omdat ze het bod van €4,11 per aandeel door oprichter en grootaandeelhouder Patrick Drahi te laag vinden.

Fugro raakt 3,8% kwijt. Maandag won de bodemonderzoeker, die bezig is met een claimemissie, nog stevig.

Smallcap Alfen sprint 8,4% vooruit, dankzij het binnenhalen van een contract voor de levering van laadpalen aan British Gas.

Ben je benieuwd naar de visie van twee aandelenexperts voor volgend jaar. En wat hun tips zijn? Meld je dan aan voor het online seminar dat donderdagavond plaatsvindt.