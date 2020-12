Afkoeling Arcelor Mittal; techfondsen geven warmte

De AEX noteert rond kwart voor drie 0,2% lager op 615,29 punten. De AMX zakte 0,1% naar 911,8 punten.

De meeste overige Europese beursgraadmeters verloren eveneens iets. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 daalden licht.

De Britse premier Boris Johnson voert vandaag in Brussel verder overleg met de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Er zou vanmidag een deal bereikt om het conflict over de scheidingsakte op te lossen.

Daarnaast heeft de Amerikaanse medicijnaakhond FDA de deur open gezet voor het coronavaccin van Pfizer.

"Hoop op goede afloop"

Corné van Zeijl, analist bij Actiam, benadrukt dat alle ogen zijn gericht op de perikelen rond de Brexit. „De consensus is nog steeds dat er een goede afloop aan zit te komen, maar het is het niet vreemd dat de spanningen tussen beide partijen oplopen om zo naar de achterban te laten zien alles uit de kast te hebben gehaald in de onderhandelingen.”

Verder werpt het rentebesluit van de Europese centrale bank (ECB) zijn schaduw. Van Zeijl gaat er van uit dat de ECB komende donderdag een uitbreiding van het bestaande opkoopprogramma gaat aankondigen. „Een renteverlaging is niet te verwachten gelet op de negatieve effecten daarvan op Europese banken. Verder is het afwachten of er nog nieuws komt over de eerder aangekondige evaluatie van het beleid. De kans is groot dat de ECB net als in de VS de inflatiedoelstelling gaat aanpassen.”

ASMI uitblinker

Bij de Nederlandse hoofdfondsen prijkt de toeleverancier aan de chipsector ASMI met een plus van 4,7% riant bovenaan, na een adviesverhoging naar overwegen door de Amerikaanse bank JPMorgan. Dit ging gepaard met een koersdoelverhoging naar €210.

Adyen valt ook in de smaak met een winst van 2,5%. Voor ABN Amro hebben beleggers 1,5% meer over.

ArcelorMittal staat door winstnemingen met een min van 2,5% in de achterhoede. De staalproducent bereikte maandag nog het hoogste niveau in anderhalf jaar.

Hekkensluiter Galapagos kijkt aan tegen een verlies van 2,7% met een duik onder de €100. Daarmee werd het laagste niveau in 2020 aangetikt. Het biotechfonds behoort bij beursexperts tot een van de favoriete aandelen deze maand.

Verfproducent AkzoNobel zakt 1,7%, na door de Zwitserse bank UBS van de kooplijst te zijn gehaald.

Ondanks een koopadvies van de Duitse bank Berenberg laat verzekeraar ASR 0,2% liggen. Branchegenoot Aegon moet 1,4% afstaan.

Fugro in greep claimemissie

Bij de middelgrote fondsen gaat Basic-Fit 1% vooruit. De fitnessketen herstelde daarmee deels van het verlies op maandag.

Kabel- en telecombedrijf Altice zakt fractioneel. Vijf beleggingsfondsen spannen een rechtszaak aan omdat ze het bod van €4,11 per aandeel door oprichter en grootaandeelhouder Patrick Drahi te laag vinden.

Fugro raakt 5,3% kwijt. Maandag won de bodemonderzoeker, die bezig is met een claimemissie, nog stevig.

Smallcap Alfen sprint 7,1% vooruit, dankzij het binnenhalen van een contract voor de levering van laadpalen aan British Gas.

