Lockdown treft AF-KLM ook in 2021 hard, herstel in slotkwartaal

De Frans-Nederlandse luchtvaartonderneming kwam onder de streep uit op een verlies van krap 3,3 miljard euro. Vooral in de eerste helft van het jaar kampte het bedrijf met de beperkingen die onder andere in Nederland en Frankrijk golden. In de loop van het jaar toonde AF-KLM herstel. Daarbij was het verlies in het slotkwartaal nog maar 127 miljoen euro. Dat was in dezelfde periode een jaar eerder nog een min van dik 1 miljard euro.

Bekijk ook: KLM even geen nationale troetelzwaan

Financieel directeur Steven Zaat van Air France-KLM benadrukt in een toelichting dat het slotkwartaal van het jaar het beste van het jaar was, ondanks de impact van de omikronvariant van het coronavirus. Daarbij profiteerde Air France-KLM vooral ook van de opening van de grenzen door de Verenigde Staten. De lange vluchten zijn voor de luchtvaartcombinatie van groot belang voor de winstgevendheid. Wel merkte het concern dat omikron het herstel enigszins remde. Dat was vooral te merken op korte en middellange vluchten. Verder werd ook in januari een aantal vluchten geschrapt vanwege het virus, ook door een hoog ziekteverzuim.

Verdubbeling

De omzet van Air France-KLM kwam over heel 2021 uit op 14,3 miljard euro. Dat was bijna 30 procent meer dan in het eerste coronajaar 2020. In het slotkwartaal lagen de opbrengsten op 4,8 miljard euro, wat ruim een verdubbeling betekende ten opzichte van de laatste maanden van 2020. Evengoed bleven de opbrengsten nog achter bij die van 2019 toen in het slotkwartaal 6,6 miljard euro werd omgezet. Zaat benadrukt verder dat het concern de uitstaande schulden bij de Nederlandse en Franse staat zo snel als mogelijk wil afbetalen.

"Slecht nieuws voor KLM"

Dit vindt DFT-verslaggever Yteke de Jong:

„Grote afwezige in de gepubliceerde jaarcijfers van Air France KLM is minister van Financiën Sigrid Kaag. Hoewel er een vage toezegging is om op een later moment eventueel ‘pro rata’ te participeren in een kapitaalsversterking, heeft Nederland niet de stap gezet om de lening van €1 miljard om te zetten in eigen vermogen. Dat is slecht nieuws voor KLM, dat de steun van de Staat volop nodig heeft voor het op orde brengen van de eigen balans en het machtsspel met de Fransen om behoud van banen en routes. De luchtvaartcombinatie wist in het vierde kwartaal ook weinig aan de schuldenberg van €8 miljard te doen, terwijl concurrenten hun leningen aan de eigen overheden wel af wisten te lossen.”

Volg Yteke de Jong op Twitter.

Voor het eerste kwartaal verwacht het concern zijn capaciteit terug te brengen naar 73 tot 78 procent van voor de crisis. Dat was in het slotkwartaal van vorig jaar 72 procent. Daarbij denkt het concern qua bedrijfsresultaat break-even te kunnen draaien. Het bedrijf kijkt verder met spanning naar de eventuele heropening van bijvoorbeeld Japan en China wat het herstel zou kunnen versterken. Vanwege de onzekerheden waagt AF-KLM zich niet aan een voorspelling voor het hele jaar.

Verder verwacht AF-KLM dit jaar 2,5 miljard te zullen investeren. Dat geld is grotendeels bedoeld voor het vernieuwen van de vloot. De onderneming plaatste daarvoor eerder al een grote bestelling bij Airbus. Verder wil het bedrijf zijn eigen vermogen verder gaan versterken. Dat zou kunnen via de uitgifte van aandelen of obligaties. Daarmee zou tot 4 miljard euro opgehaald kunnen worden.