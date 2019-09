De Bijenkorf start met webwinkel in Duitsland

Ⓒ ANP

AMSTERDAM (ANP) - De Bijenkorf heeft na een succesvolle opening van zijn website in België de smaak van digitale groei te pakken en waagt nu de stap naar Duitsland. Daar gaat bijenkorf.de dinsdag de lucht in. Het aanbod is „nagenoeg hetzelfde als in Nederland”, aldus een woordvoerster.