Beurs: chemie profiteert op rood Damrak

De AEX-index noteerde rond 09:45 uur nog 0,2% verlies bij 556,2 punten. De AMX-index koerste toen met 0,2% winst bij 771,3 punten. Industriële en oliefondsen werden in Europa het meest verkocht.

De CAC-40, de Duitse DAX en de FTSE 100 koersten eveneens met een verlies van rond 0,5%.

Mediabedrijf Axel Springer (+12,7%), sinds 1998 genoteerd aan de DAX, wordt waarschijnlijk van de beurs gehaald door KKR tegen €6,8 miljard.

Aziatische beurzen sloten in het rood. De Hangseng zakte 1,7%, de Nikkei verloor 0,4%. Onverwacht stegen de Japanse machineorders. Voorraadproblemen hebben China getroffen, zo bleek uit een rapport. In mei is de inflatie gestegen, vooral voedselprijzen liepen op. Varkensvlees werd 18% duurder, ook vanwege de Afrikaanse varkenspest.

Futures voor Amerikaanse beurzen staan na de late kanteling dinsdagavond voor vanmiddag op verliezen van 0,2% tot 0,3%.

Brentolie daalde met bijna 2% naar $61,10 per vat van 159 liter. De euro werd een fractie sterker tegen de dollar bij $1,1337.

Arcelor gewogen

Bij de hoofdfondsen ging chemiebedrijf DSM dankzij 0,9% winst aan kop. AkzoNobel ging mee (+0,4%).

Voeding- en wasmiddelenconcern Unilever (-0,4%) overweegt meerdere overnames boven de $1 miljard, meldde het FD. Vooral Britse aandeelhouders waren eerder kritisch op de serie te kleine aankopen die de reus Unilever deed.

Cyclische fondsen gingen in de uitverkoop: ASML (-0,9%), Adyen (-1%) en Randstad (-0,7%) gaven een aardige doorsnee.

Alle financials verloren, zwaargewicht ING raakte 0,5% kwijt, Aegon verloor 1,1%.

Olie- en gasconcern Shell (-0,4%) zou zijn eigen Uber-taxidienst volgens de Financial Times in de koelkast hebben gezet. Eerder meldde Shell zijn Martinez-raffinaderij in Californië te verkopen aan PBF Energy.

ArcelorMittal (-0,4%) ging na winst op verlies over. Beleggers reageerden op het bericht in de Frankfurter Allgemeine Zeitung dat het concern 19.500 tijdelijke banen gaat schrappen. Ook kwam het sectoradvies van Goldman Sachs om Europese staalmakers in te kopen in de markt. Hun vooruitzichten verbeteren aanzienlijk, aldus de zakenbank.

Bij de middelgrote fondsen schroefde technisch dienstverlener TKH (+5%) zijn omzetdoelstellingen op, maar verhoogde ook desinvesteringen in minder winstgevende onderdelen. Roestvrijstaalverwerker Aperam (+2,2%) ging mee in de staaleuforie.

Maaltijdenbezorger Takeaway.com (+2,9%) promoveert na de herweging door beursbedrijf Euronext op maandag 24 juni van de MidKap naar de AEX.

SBM Offshore verloor in de kelder 2%, net als metalenleverancier AMG.

Veevoerbedrijf ForFarmers (0%) meldde dat zijn financieel directeur Arnout Traas in april volgend jaar stopt.

Vastgoedfonds Eurocommercial Properties meldde eigen aandelen in te kopen maar bewoog niet.

Software-leverancier Tie Kinetix (-0,7%) meldde een Duitse order.

Value 8 speelt een rol in het nieuws dat beurshuls Sucraf, waar Value8 een 75% belang in heeft, is benaderd door twee partijen die een notering zoeken.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.