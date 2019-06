Beurs: TKH uitblinker op rood Damrak

De AEX-index noteerde 0,4% verlies bij 555,15 punten. De AMX-index koerste toen vlak bij 769,8 punten. Industriële fondsen werden in Europa het meest verkocht.

De CAC-40, de Duitse DAX en de FTSE 100 koersten eveneens met een verlies van rond 0,5%.

Mediabedrijf Axel Springer (+12,7%), sinds 1998 genoteerd aan de DAX, wordt waarschijnlijk van de beurs gehaald door KKR tegen €6,8 miljard.

Voorraadproblemen treffen China. In mei is de inflatie gestegen, vooral voedselprijzen liepen op. Varkensvlees werd 18% duurder, ook vanwege de Afrikaanse varkenspest. Onverwacht stegen de Japanse machineorders.

Brentolie daalde met bijna 2% naar $61,10 per vat van 159 liter. De euro werd een fractie sterker tegen de dollar bij $1,1337.

Voeding- en wasmiddelenconcern Unilever overweegt meerdere overnames boven de $1 miljard, meldde het FD. Vooral Britse aandeelhouders waren eerder kritisch op de serie te kleine aankopen die de reus Unilever deed.

Olie- en gasconcern Shell meldde zijn Martinez-raffinaderij in Californië te verkopen aan PBF Energy.

ArcelorMittal reageerde op het bericht in de Frankfurter Allgemeine Zeitung dat het 19.500 tijdelijke banen gaat schrappen. Ook kwam het sectoradvies van Goldman Sachs om Europese staalmakers in te kopen in de markt. Hun vooruitzichten verbeteren aanzienlijk, aldus de zakenbank.

Bij de middelgrote fondsen schroefde technisch dienstverlener TKH (+5%) zijn omzetdoelstellingen op, maar verhoogde ook desinvesteringen in minder winstgevende onderdelen.

Maaltijdenbezorger Takeaway.com (+1%) promoveert na de herweging door beursbedrijf Euronext op maandag 24 juni van de MidKap naar de AEX.

Veevoerbedrijf ForFarmers meldde dat zijn financieel directeur Arnout Traas in april volgend jaar stopt.

Vastgoedfonds Eurocommercial Properties meldde eigen aandelen in te kopen.

Software-leverancier Tie Kinetix kreeg een Duitse order.