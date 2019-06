TKH blinkt uit op rode beurs

Rond 14.20 uur stond de AEX-index 0,3% lager op 555,5 punten. De AMX koerste 0,1% in de min op 768,6 punten. De koersenborden in Parijs (-0,9%), Londen (-0,9%) en Frankfurt (-0,7%) kleurden eveneens rood.

„De kans bestaat dat er eind deze maand geen handelsakkoord tussen de VS en China is. Dat speelt in de hoofden van beleggers”, zei beleggingsstrateeg Simon Wiersma (ING). De Amerikaanse president Donald Trump heeft meermaals aangegeven zijn Chinese collega Xi Jinping te willen ontmoeten tijdens de G20-top op 28 en 29 juni. Maar de VS en China lopen nog niet warm voor een topontmoeting tussen beide presidenten. Analisten menen dan ook dat het heropenen van de onderhandelingen het hoogst haalbare is wat de Amerikanen en Chinezen voorlopig mogen verwachten. De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting 0,3% tot 0,5% lager.

In de AEX lagen de defensieve aandelen er positief bij. Verffabrikant AkzoNobel ging aan kop met een winst van 1,9%. Telecomconcern KPN werd 1,2% meer waard. Speciaalchemieconcern DSM en bierbrouwer Heineken stegen 1%.

Unilever (+0,6%) overweegt meerdere overnames boven de €1 miljard. Vooral Britse aandeelhouders waren eerder kritisch op de serie te kleine aankopen die de voedings- en wasmiddelenreus deed.

ArcelorMittal (-3%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen. De staalfabrikant wil afscheid nemen van 19.500 werknemers met een tijdelijke aanstelling.

Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell (-1%) trok de AEX eveneens omlaag. Het energieconcern had last van de 2,5% lagere olieprijs.

Bij de middelgrote fondsen schroefde technisch dienstverlener TKH (+8,9%) zijn omzetdoelstellingen op, maar verhoogde ook desinvesteringen in minder winstgevende onderdelen. Vermogensbeheerder KBC Securities noemde de doelstellingen van de voormalige Twentsche Kabel ’ambitieus’. „Het ziet er hoopgevend uit bij TKH. Dit maakt ook duidelijk dat de handelsperikelen niet alle bedrijven en sectoren per se raken”, aldus ING-beleggingsstrateeg Wiersma.

Takeaway.com (+2%) promoveert na de herweging door beursbedrijf Euronext op maandag 24 juni van de AMX naar de AEX. Het maaltijdenbestelconcern neemt de plek in van digitaal beveiliger Gemalto, die vorige maand van de beurs verdween na de overname door Thales.

