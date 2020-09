'Wall Street gaat in het rood openen'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken donderdag met verliezen te gaan beginnen, na de duidelijke koersdalingen van een dag eerder. Beleggers op Wall Street blijven voorzichtig door zorgen over het economisch herstel van de coronacrisis en het stijgende aantal nieuwe besmettingen met het virus. Verder worden tegenvallende cijfers verwerkt over de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten.