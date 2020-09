Wall Street wint door stimulushoop

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden donderdag halverwege de sessie hoger. Een eerder verlies werd goedgemaakt na opmerkingen van de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin. Die wil onderhandelingen over overheidshulp om de economie aan te jagen graag hervatten. Beleggers regeerden verder ook op tegenvallende cijfers over uitkeringsaanvragen.