’Coronasteun opnieuw vertraagd’

„De TVL stapelt uitstel op uitstel”, zegt KHN-directeur Dirk Beljaarts. Volgens de vereniging hebben ondernemers afgelopen week een brief gekregen van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) maar is het niet duidelijk hoeveel langer ze nu weer moeten wachten op hun geld.

’Duizenden aanvragen’

In een brief van de RVO staat dat de uitbetaling vertraging oploopt vanwege de „vele duizenden aanvragen” en dat de dienst in plaats van eind april pas half juni een beslissing neemt over de aanvragen. Koninklijke Horeca Nederland, die al sinds het begin van de coronacrisis om volledige compensatie van de vaste lasten met terugwerkende kracht vraagt, heeft vorige week in een brief de RVO om opheldering gevraagd.

Volgens KHN had eind april 90% van de horecaondernemers die een beroep hadden gedaan op de TVL een besluit op hun aanvraag én aanbetaling moeten ontvangen. „Dat lijkt nu niet zo te zijn. De horecaondernemers zitten in een spagaat: ze moeten inkopen doen om aanstaande woensdag weer gedeeltelijk open te kunnen, maar hebben geen geld en de spaarcenten zijn op. Dat maakt het moeilijk om op te starten”, aldus Beljaarts.

Geen terras

Als onderdeel van de eerste versoepelingen van de coronamaatregelen mogen woensdag de terrassen weer beperkt open. KHN stelde al eerder dat het merendeel van de horecaondernemers daar niets aan heeft. Zo heeft een groot deel geen terras en bovendien mag dat dan alleen tussen twaalf en zes uur open.

Al dagen stuiten de komende versoepelingen op verzet. Tientallen ondernemers voeren op sociale media actie. Onder de hashtag #ditwerktniet eisen ze dat de sluitingstijd opgerekt wordt naar tien uur en er binnen gasten mogen komen – maximaal dertig. Ook maken ze zich zorgen dat mensen zich na sluiting van de terrassen alsnog verspreiden naar openbare ruimtes. Intensivisten riepen het kabinet eerder al op de versoepelingen uit te stellen gezien het gevaar op verdere verspreiding van het coronavirus.

De RVO was niet direct bereikbaar voor commentaar.