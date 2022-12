ECB verhoogt rente met 0,5% en wil deze veel verder verhogen

De ECB maakte bekend de rente met 0,5 procentpunt te verhogen naar 2%. Tot juli van dit jaar was de rente van de ECB nog -0,5%. Vooraf hadden analisten een kleinere rentestap wel verwacht. Ook de Amerikaanse en Britse centrale bank verhoogden hun rentes met 50 basispunten.

Met de renteverhogingen wil ECB-president Christine Lagarde de extreem hoge inflatie beteugelen. In november was de inflatie in de eurozone 10%. In Nederland was de gemiddelde prijsstijging 11,2% ten opzichte van een jaar eerder. „Het bestuur heeft vandaag besloten de rentetarieven te verhogen en verwacht deze aanzienlijk verder te verhogen, omdat de inflatie veel te hoog blijft en naar verwachting te lang boven de doelstelling zal blijven”, zo stelt de ECB in een verklaring.

Volgens vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge) zal de rente naar minstens 3% gaan, terwijl de markt eerder rekening hield met een piekrente van 2,5%.

Einde

„We zitten heel dichtbij het einde van de renteverhogingen”, zegt ING-econoom Bert Colijn. „De volgende stapjes worden kleiner, omdat we de piek in de inflatie hebben bereikt. Nu zal de communicatie vanuit centrale banken zijn dat ze lange tijd de rente op dit hogere niveau zullen houden. Daarbij is de grote vraag of de inflatie weer richting de 2% gaat of dat die voor langere tijd op een hoger niveau van 4% of 6% blijft staan.”

De rente van de ECB vertaalt zich in hogere spaarrentes en hogere hypotheekrentes. Ook stijgen rentes op bedrijfskredieten en voor staatsleningen door de oplopende rente van de centrale bank.

Opkoop

De centrale bank maakt ook een begin met ’het normaliseren’ van het opkoopbeleid waarbij in de afgelopen jaren voor honderden miljarden aan obligaties zijn opgekocht, zo maakte de ECB bekend. De ECB koopt al een tijdje geen nieuwe obligaties meer bij zodat de balans niet verder groeit. Wel worden aflopende obligaties nog altijd vervangen. Dat proces gaat de ECB nu afbouwen, zo is bekendgemaakt. Vanaf maart volgend jaar gaat de ECB voor €15 miljard aan obligaties niet meer verlengen, waardoor de balans stap voor stap wordt verkleind.