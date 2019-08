'BG Asia geeft korting op Mahanagar-belang'

BG Asia biedt een bodemprijs van 7,2 miljard roepie (91 miljoen euro) voor het resterende belang van circa 10 procent. Daarmee zou BG Asia een korting van bijna 7 procent geven gelet op de slotkoers van de onderneming.

Er gaan al langer geluiden rond dat BG Asia af wil van zijn volledige belang in Mahanagar. Eerder had het bedrijf bijna een kwart van de gasdistributeur in handen. Exact een jaar geleden verkocht de onderneming al miljoenen aandelen.