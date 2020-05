Vier op vijf Nederlanders willen vrije Bevrijdingsdag

Dat blijkt uit een peiling onder ruim duizend werkende Nederlanders door XpertHR.

Dat uitgerekend dit jaar Bevrijdingsdag een vrije dag is, is ongelukkig. In plaats van een festival te bezoeken of optocht te bekijken, is het devies voor dinsdag nog steeds om thuis te blijven.

Bekijk ook: Tweede Kamer wil van 5 mei vrije dag maken

Een brede Tweede Kamermeerderheid wil ook dat 5 mei ieder jaar een vrije dag is. Dit is echter iets voor werknemers en werkgevers om onderling te regelen. Ambtenaren zijn wel elk jaar vrij, ook zijn scholen gesloten.

Dag van de arbeid

Vrijdag 1 mei is het overigens de dag van de arbeid, in veel landen een vrije dag en bijvoorbeeld de aandelenbeurzen zijn dicht. Van de ondervraagden vindt 45% dat dit ook in Nederland een vrije dag zou moeten zijn.