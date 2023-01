Cryptobeurs Bitvavo positiever over terugkrijgen miljoenen

Kopieer naar clipboard

Mark Nuvelstijn, oprichter en ceo van Bitvavo, ziet het weer positiever in. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM (ANP) - Het Nederlandse handelsplatform voor cryptomunten Bitvavo heeft „acceptabele voorstellen” ontvangen over de terugstorting van tientallen miljoenen euro’s aan klanttegoeden door de Digital Currency Group (DCG). Klanten van Bitvavo hadden daar in totaal 280 miljoen euro gestald, maar konden daar niet meer bij nadat DCG door de turbulentie op de cryptomarkten in financiële problemen was gekomen.