Grootste daling huizenprijzen in EU sinds 2009

In Nederland zakten de huizenprijzen met 2,6 procent op kwartaalbasis. Daarmee deed ons land het wel beter dan bijvoorbeeld Denemarken (min 6,5 procent), Duitsland (min 5 procent), Zweden (min 3,6 procent) en Finland (min 3,4 procent).

Woningen Kroatië wel duurder

De huizenmarkt in Kroatië presteert volgens de laatste cijfers het beste, met een stijging van 4,7 procent. Ook in onder andere Litouwen (plus 1,9 procent), Roemenië (plus 2,5 procent) en Ierland (plus 1,2 procent) mochten huizenbezitters niet klagen.

Op jaarbasis stegen de huizenprijzen in de EU in het vierde kwartaal wel, met 3,6 procent. In Nederland was dit een plus van 5,3 procent.

Hogere hypotheekrente

Het Kadaster en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakten eerder al bekend dat de huizenprijzen in Nederland in het laatste kwartaal van vorig jaar zijn gedaald op kwartaalbasis. De prijzen zwakken af sinds afgelopen zomer, vooral door de opgelopen hypotheekrente. Daardoor kunnen mensen minder lenen. Daarbij is de koopkracht afgenomen als gevolg van de hoge inflatie.