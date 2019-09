Apple Pay ook bij ABN, Rabo en Bunq

Bij ABN Amro was de komst van Apple Pay enkele weken geleden al zichtbaar na een update van hun apps. De bank laat dinsdag weten dat de dienst ’binnenkort’ actief wordt. Ook Rabobank maakt bekend dat klanten op korte termijn Apple Pay kunnen gebruiken.

ING introduceerde de betaaldienst van Apple in juni in Nederland. Feitelijk had Bunq vorig jaar de primeur. Alleen moest de internetbank het gevonden achterdeurtje binnen een dag weer sluiten van Apple. Nu mag Bunq de dienst alsnog in Nederland aanbieden. Dat geldt ook voor de buitenlandse internetbanken N26 en Revolut.

In alle Europese landen waar Apple Pay de afgelopen jaren werd geïntroduceerd, kreeg steeds een of twee banken enkele maanden het alleenrecht. Daarna kan ook de concurrentie de dienst aanbieden. Datzelfde gebeurt nu in Nederland, waar andere banken drie maanden na de introductie volgen.

Met Apple Pay kunnen gebruikers contactloos en online betalen met hun iPhone, iPad en Apple Watch. Het gemis van de dienst is al jaren een grote ergernis onder Nederlandse Apple-klanten.

De techgigant liet Nederland jarenlang links liggen, vermoedelijk omdat hier vooral met gewone betaalpassen wordt betaald in plaats van creditkaarten. In nagenoeg alle Europese landen, waaronder onze buurlanden, is Apple Pay al langere tijd actief.

In de Verenigde Staten lanceerde Apple enkele weken geleden met Goldman Sachs de Apple Card. Nog niet bekend is of deze creditkaart van Apple naar Europa, of naar Nederland komt.