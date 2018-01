’Vernieuwing iPhones doorgeschoven’

Dat meldt Bloomberg dinsdag op basis van bronnen bij het concern. De verbeteringen zou Apple dit najaar introduceren. Daaronder een vernieuwd startschermopbouw en beter beheer van foto’s in de app.

Door een serie problemen binnen de iPhones, waaronder de batterij die bij extreem gebruik en grote kou kan uitvallen, is het aandeel Apple afgelopen weken in de lappenmand gegaan.

Dinsdagavond volgde het nieuws dat de Amerkaanse beurswaakhond SEC nader onderzoek gaat doen naar Apple’s aanpak van het batterijprobleem. Mogelijk heeft Apple klanten onvoldoende geïnformeerd over mogelijke problemen met zijn telefoons. Apple-klanten willen ook collectieve rechtszaken tegen Apple starten.

Daarop verloor het aandeel 1,8%. Over drie dagen is Apple ruim 3% kwijtgeraakt.

Geruchten gaan al enige tijd dat de volgende iPhone X bovendien niet goed in de voorverkoop draait.

Door naar 2019

In aanloop naar een volgende generatie iPhone, rolt Apple doorgaans eerst een grote nieuwe softwareverbetering uit, zijn iOS-software. De huidige versie iOS 11 kent onderdelen voor augmented reality. In de volgende versie zou aanvankelijk een veel betere variant zitten, naast het home-scherm. Die verbeteringen worden volgens Bloomberg doorgeschoven naar 2019.

Eerder schrapte Apple al nieuwetoepassingen in iOS waaronder de mogelijkheid om tekstberichten over alle Apple-apparaten te synchroniseren, zoals in Apple Pay Cash.

Volgens Bloomberg is dit de eerste keer dat Apple zijn ontwerpers op het hart heeft gedrukt voorrang te geven aan degelijke prestaties boven nieuwe toepassen.