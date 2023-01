Cryptobeleggers warmen zich op aan goede start bitcoin in nieuwe jaar

Op cryptoplatform Coindesk is de bitcoin donderdag met een plus van ruim 4% de grens van $18.000 weer ruim voorbij gegaan. Daarmee is de belangrijkste cryptomunt per saldo in het prille jaar met zo’n 10% opgelopen.

Na de malaise in het voorbije jaar lijken cryptobeleggers bij de start van 2023 langzamerhand weer animo te krijgen om in de bitcoin te stappen. Bij de voorzichtige terugkeer van de koopbereidheid speelt de sterk verminderde inflatievrees waarschijnlijk een grote rol. Bij de aandelenmarkten heeft dat eveneens sterk bijgedragen om het sombere tij flink te keren.

Grote renteverhogingen VS

Vorig jaar ging de digitale munt nog gebukt onder de serie aan grote renteverhogingen in de VS die werd doorgevoerd om de hard opgelopen inflatie aan banden te leggen. Het einde aan het tijdperk van gratis geld zette de deur open voor een golf aan verkopen. De onrust rond het omvallen van een aantal grote cryptobedrijven, waaronder FTX van Sam Bankman-Fried, gaf eveneens de aanzet om de cryptomarkten te mijden.

De bitcoin liet afgelopen jaar dan ook een turbulent beeld zien. De digitale munt kwam in een zogeheten cryptowinter terecht en maakte begin november zelfs even een duikvlucht tot onder de $16.000. Per saldo zag de bitcoin in 2022 ruim 60% van de koers verdampen.

De kommer en kwel in het voorbije jaar stond in schril contrast met de gouden tijden voor de bitcoin in 2020. De cryptomunt maakte dat jaar een prachtige rit omhoog met een record van net onder de $70.000 eind november.