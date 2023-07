Alphabet voert omzet flink op naar bijna $75 miljard, winst bij clouddiensten

Amsterdam - Alphabet, het moederbedrijf van Google en YouTube, heeft over het afgelopen kwartaal zijn omzet met 7% zien toenemen tot $74,6 miljard en zijn winst met 15% zien oplopen tot $18,4 miljard, dat maakte het bedrijf na sluiting van de beurs in New York bekend.

De cijfers werden goed ontvangen, aangezien de koers in de nabeurshandel meteen 3% won. De hoofdmoot van inkomsten haalt het bedrijf nog steeds uit zijn online-advertenties, die ruim $58 miljard opleverden. De snel groeiende clouddiensten waren goed voor $8 miljard en lieten voor het eerst een winst in het tweede kwartaal zien. De huidige cfo Ruth Porat krijgt een nieuwe rol als president en chief investment officer, zo werd bekend gemaakt. Ze lijft nog cfo bij Alphabet totdat een opvolger is gevonden.