’Negatieve spaarrente onvermijdelijk’

Het kasgeld dat Nederlandse banken iedere dag overhouden en verplicht bij de Europese Centrale Bank stallen, kost ze op dit moment, vanwege de negatieve depositorente, ruim een half miljard euro per jaar. Dit bedrag zal verder oplopen als de ECB de rente verder verlaagt.

„Nederlandse banken hebben bij elkaar 138 miljard euro aan overtollige liquiditeiten, en daar betalen ze 0,4% over”, stelt Elwin de Groot van Rabobank. „Dus reken maar uit.” Met 550 miljoen euro zijn de Nederlandse banken goed voor 8 procent van de 7,2 miljard euro die de ECB de banken in de eurozone jaarlijks in rekening brengt. Voor bijvoorbeeld ABN Amro komt de heffing uit Frankfurt uit op 120 miljoen euro, ongeveer 5 procent van de jaarwinst.

De verwachting is dat Frankfurt de depositorente geleidelijk verlaagt naar -0,7 procent in de zomer van 2020, waarbij de eerste stap later deze week wordt gezet.

