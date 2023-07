Premium Het beste van De Telegraaf

Deze magische speelkaart is zeker €2 miljoen waard

Een Magic: The Gathering-toernooi in de Verenigde Staten. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Het hoogst bekende bod is op dit moment €2 miljoen, maar de gelukkige vinder staat nog open voor andere biedingen op zijn speciale speelkaart. Een Canadees kon vorige week zijn ogen niet geloven toen hij een pakje kaarten van Magic: The Gathering opentrok. Hij wist dat hij de loterij had gewonnen toen die de felbegeerde en unieke The One Ring-kaart bleek te bevatten. Een Sjakie en de Chocoladefabriek-achtige zoektocht naar ’de gouden wikkel’ was daarmee abrupt geëindigd.