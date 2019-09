'Beleggers verwachten hoger rendement'

Gemiddeld verwachten Nederlandse beleggers de komende vijf jaar een totaalrendement van 9 procent. Een jaar geleden rekenden ze in doorsnee nog op 8,3 procent rendement. Wereldwijd zijn beleggers overigens nog hoopvoller over de resultaten uit hun investeringen. In alle 32 onderzochte landen komt de gemiddelde verwachting uit op een rendement van 10,7 procent.

Volgens Schroders zijn de vooruitzichten "onrealistisch" hoog. De vermogensbeheerder voorziet dat de wereldeconomie het komende decennium in een trager tempo zal groeien dan in de voorbije jaren. De rendementen zullen dan ook niet meer zo hoog liggen als in de afgelopen tien jaar, zo is de verwachting.

Dat beleggers hun toekomstperspectieven nog niet hebben bijgesteld, heeft volgens Schroders te maken met de sterke opleving van de aandelenbeurzen na de financiële crisis. Mogelijk denken beleggers dat die trend zich voortzet, aldus de onderzoekers.