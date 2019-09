'Beleggers verwachten onrealistisch rendement’

Gemiddeld verwachten Nederlandse beleggers de komende vijf jaar een totaalrendement van 9% per jaar. „Zeer hoog” en „onrealistisch, noemt Schroders dit verwachte rendement.

Beurscrash

De optimistische verwachtingen zijn volgens Schroders mogelijk ingegeven door het feit dat de financiële markten zich zo voortvarend hebben hersteld van de zwaarste beurscrash in de geschiedenis. Dat leverde voor de periode 2008-2018 een jaarlijks gemiddeld rendement van 11,3% op, als je kijkt naar de MSCI World-aandelenindex.

Maar als je het tienjaarstijdvak iets verschuift, zijn de getallen een stuk minder fraai. Zo werd in de periode 2007-2017 jaarlijks gemiddeld een rendement van 6,3% behaald

Volgens Schroders zijn de huidige vooruitzichten van beleggers te hoog. De vermogensbeheerder voorziet dat de wereldeconomie het komende decennium in een trager tempo zal groeien dan in de voorbije jaren. De rendementen zullen dan ook niet meer zo hoog liggen als in de afgelopen tien jaar, zo is de verwachting.

Hoopvoller

Een jaar geleden rekenden beleggers in doorsnee nog op 8,3% rendement. Wereldwijd zijn beleggers nog hoopvoller. In alle 32 onderzochte landen komt de gemiddelde verwachting uit op een rendement van 10,7%.

In vergelijking met veel andere landen in Europa hebben Nederlanders sterker het idee dat beleggen niet heeft opgeleverd wat ze aanvankelijk hiervan hadden verwacht. 54% is ontevreden met de opbrengsten over de afgelopen vijf jaar. Wereldwijd ligt dit percentage op 51%.