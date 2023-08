Winst Picnic laat nog jaren op zich wachten

Amsterdam - Onlinesupermarkt Picnic zag het verlies in 2022 bijna verdubbelen. Van €114,7 naar €208,7 miljoen. Dat Picnic verlies leed, verbaast niet. De in 2015 opgerichte websuper met zijn koddige elektrische wagentjes investeert volop in groei. „Het verlies van vandaag is de winst van morgen”, klinkt het steevast, ook dit keer, uit de mond van medeoprichter Michiel Muller.

Websuper Picnic zag in 2022 zijn verlies bijna verdubbelen. Ⓒ ANP / HH