Bitcoin herstelt na dip onder $10.000

Analisten zien meerdere oorzaken voor de prijsdaling. De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft dinsdag de handel in een zeer populaire crowdfundactie met uitgifte van digitale tokens, waarvoor $600 miljoen was verzameld, aan banden gelegd.

Vervolgens heeft Bitfinex, uitgever van een van de grotere cryptomunten naar marktwaarde, gemeld dat hij een dagvaarding heeft ontvangen van de Amerikaanse toezichthouder. Onduidelijk is het voor de SEC dat er voldoende dollars tegenover de muntuitgifte staat. Bitfinex claimt dat er $2,3 miljard dekking is.

Facebook reguleert

Financieel toezichthouders in de Filipijnen legden bovendien dinsdag vroeg de handel voor alle cryptomunten aan banden.

En Facebook blokkeert voortaan advertenties voor crypto’s, zo meldde het populaire social netwerk. Bitcoin zakte flink in waarde.

In Duitsland heeft de waakhond het wisselbedrijf Crypto.exchange GmbH in Berlijn bevolen per direct te stoppen met de ruil van bitcoins tegen euro’s. Crypto.exchange adverteerde ermee de populaire munt binnen een half uur te kunnen ruilen in cash, maar klanten klaagden geen geld te krijgen voor de munten.

Japans vraagteken

Na de digitale inbraak eerder bij Coincheck, waarbij voor $500 miljoen aan munten werden ontvreemd, is de vraag of de Japanse toezichthouder FSA het bedrijf nog een vergunning zal verstrekken. Coincheck claimt klanten tot $450 miljoen te kunnen vergoeden.