Tienjaarsrente VS duikt naar dieptepunt onder 1%

De langlopende rente viel gedurende de handelsdag maar lieft 17 basispunten terug naar een dieptepunt tot 0,99% in reactie op de melding van de Fed om de rente met 0,5% te verlagen om de economische schade van het coronavirus te dempen.

Met de forse verdere terugval van de Amerikaanse rente lijken beleggers op de obligatiemarkten steeds meer in te prijzen dat de economie in de VS op weg is naar een recessie door de impact van het coronavirus.

De langlopende rente in Amerika zit al maanden in een neerwaartse spiraal. Aaan het begin van dit jaar stond de rente nog dicht tegen de 2%. Vorig jaar viel de rente nog terug tot 1,5% bij het hoogtepunt van de handelsvete tussen China en de VS.