Fiscus straft lenende ondernemer af

Toch is het opletten geblazen, blijkt weer uit een vonnis van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant . De fiscus kijkt met argusogen naar leningen van dga’s bij de eigen BV. Vooral als het een pensioen-BV is, kan het goed mis gaan. Dat ondervond de dga van een bouwbedrijf. Hij had privé heel veel belastingschulden en wilde daar graag van af.

Eigen pensioen-BV

Dus sloot hij een lening af bij zijn eigen pensioen-BV ter waarde van €50.000. Zijn belastingschulden betaalde hij af, maar hij was niet in staat om de schuld aan zijn BV terug te betalen. De belastinginspecteur stelde dat de lening bij de eigen BV een onzakelijk lening was en dat het in eigen beheer opgebouwde pensioen door de privé-opnamen was afgekocht. Zijn inkomen in box 1 is verhoogd met €349.363.

Daarnaast moet hij ook nog eens € 69.872 aan revisierente aftikken omdat hij heeft geleend van het pensioenpotje. De Belastingdienst heeft heel hard opgetreden in deze zaak, zegt Monique Ligtenberg van Fiscaal up to Date. Zij ziet de uitspraak als een waarschuwing aan directeur-grootaandeelhouders.

Consequenties

Voor die mensen is het namelijk eigenlijk heel makkelijk om even te lenen bij de eigen BV, en zij overzien vaak niet welke consequenties daaraan verbonden zijn. „Om netjes aan zijn fiscale verplichtingen te voldoen, heeft de man geld geleend van zijn BV en krijgt nu een belastingdruk voor de kiezen die bij een reguliere afwikkeling van het pensioen een fractie zou zijn geweest van het rampenscenario dat zich nu voltrekt”, zegt Ligtenberg.

Naar verwachting wordt in maart of april eindelijk het wetsvoorstel excessief lenen bij de Tweede Kamer ingediend. Er is ontzettend veel kritiek op deze zogenaamde ’DGA-taks’ waarmee dga’s die meer dan €500.000 lenen bij hun eigen bedrijf extra worden belast.