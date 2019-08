Oekraïne en Pakistan trekken de kar voor VEON

Amsterdam - Telecomconcern VEON heeft in het tweede kwartaal van het jaar een hoger resultaat in de boeken gezet in vergelijking met een jaar eerder. De omzet viel wel een fractie lager uit, maar dat kwam mede door negatieve wisselkoerseffecten en nieuwe boekhoudregels. Op vergelijkbare basis was sprake van een groei met 7,5 procent. Vooral prestaties in Oekraïne en Pakistan pakten gunstig uit voor het in Amsterdam genoteerde bedrijf.