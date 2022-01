Premium Het beste van De Telegraaf

Koning vliegt vaak over nieuwe zeesluis IJmuiden

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

Honderd jaar nadat Koningin Wilhelmina de vorige sluis opende, was het nu de beurt aan Koning Willem-Alexander. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Koning Willem-Alexander is trots op de nieuwe zeesluis in IJmuiden, die hij woensdag in werking stelde. Het staaltje Hollands Glorie heeft bijna €800 miljoen gekost.