Helft banen auto-industrie op het spel

Dat meldt ACEA, de koepelorganisatie van autobouwers in Europa. De autofabrikanten zijn goed voor 2,6 miljoen directe banen in Europa, dat is uitgezonderd van toeleveringsbedrijven. In Nederland gaat het om 13.500 directe banen. Zo is de productie bij VDL Nedcar stilgelegd, goed voor 5000 banen, waar Mini’s en enkele modellen van de BMW in elkaar worden gezet.

In totaal zijn volgens de ACEA bijna 14 miljoen werknemers in de Europa afhankelijk van de auto-industrie. De autoproductie in heel Europa is stilgevallen.