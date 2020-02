Onderzoek naar topman Barclays om banden met Epstein

Barclays-topman James Staley Ⓒ AFP

LONDEN (AFN/RTR/BLOOMBERG) - Topman James Staley van de Britse bank Barclays wordt door toezichthouders in het Verenigd Koninkrijk onderzocht om zijn banden met de Amerikaanse miljardair en zedendelinquent Jeffrey Epstein. Onder meer financieel waakhond Financial Conduct Authority (FCA) kijkt naar wat voor relatie Staley precies had met Epstein en of hij daarover voldoende open was naar zijn werkgever.