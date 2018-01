ING boekt minder winst

ING rapporteerde over het vierde kwartaal bijna 4,4 miljard euro aan onderliggende baten, ruim 2 procent minder dan in dezelfde periode in 2016. De onderliggende nettowinst ging met meer dan een kwart omlaag naar 1 miljard euro.

Bezien over heel vorig jaar gingen de baten wel met ruim 1 procent vooruit, naar 17,7 miljard euro. De jaarwinst kwam uit op een kleine 5 miljard euro, wat 0,4 procent minder is dan in 2016 in de boeken ging. De bank zelf spreekt van ,,solide resultaten''. ING breidde vorig kwartaal zijn wereldwijde klantenbestand uit met 500.000 tot 37,4 miljoen.