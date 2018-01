KPN voelt concurrentie op mobiele markt

Ⓒ TLG

DEN HAAG (AFN) - KPN heeft ook in het vierde kwartaal van 2017 last gehad van felle concurrentie op de mobiele markt. Die deed zich met name voelen in het goedkopere segment, waar het telecombedrijf met Telfort actief is. De omzet en winst vielen daardoor lager uit dan in de laatste maanden van 2016.