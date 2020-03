EssilorLuxottica begint aandeleninkoop

Het inkoopprogramma komt op een moment dat tal van bedrijven en sectoren waarschuwen voor de gevolgen van de coronapandemie. Ook EssilorLuxottica voelt die crisis, waarschuwde de brillengigant eerder deze maand bij zijn jaarcijfers. Het Italiaans-Franse bedrijf verwachtte in het eerste halfjaar tegenvallende verkoopcijfers in met name China. Die bekendmaking kwam nog voordat Italië een groot deel van alle winkels in het land sloot om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

EssilorLuxottica is ook de koper van het in Amsterdam genoteerde optiekbedrijf GrandVision, bekend van ketens als EyeWish en Pearle. Het duurt waarschijnlijk nog wel een tijd voor die miljardendeal rond is, omdat de Europese Commissie onderzoek doet naar de deal.