Supermarktklant koopt steeds meer duurzame voeding

In 2021 had 22% van de supermarktomzet aan voeding een duurzaamheidskeurmerk, tegen 19% in 2020. In 2013 was nog maar 8% van de verkochte voeding duurzaam. Vooral producten als varkensvlees, verse vis en diepvriesvis, thee en eieren hebben vaak een duurzaamheidskeurmerk.

Ruim 80% van het in 2021 door consumenten in supermarkten gekochte varkensvlees, verse en diepvriesvis en schaal- en schelpdieren, eieren en thee was duurzaam. Voor vlees zijn de verschillen groot: aan rundvlees (18%) en pluimvee (23%) werd naar verhouding veel minder uitgegeven aan producten met een keurmerk dan aan varkensvlees (86%). Wel daalde de omzet van duurzaam geproduceerd varkensvlees in supermarkten vorig jaar met 11%.

Voedingsmiddelen met het laagste aandeel aan duurzaam zijn onder andere bier en wijn, mineraalwater, frisdrank en sappen en kaas. In 2021 was 5% van alle mineraalwater, frisdrank en sappen duurzaam, en van de deegwaren en oliën en sauzen was dat 14%.