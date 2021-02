Oscar Hammerstein (66) gestopt als advocaat

„De kantoorspullen gaan voorlopig naar de opslag. Misschien ga ik ze later wel in m’n huis zetten, maar dan moet ik eerst een grotere woning vinden”, grapt Hammerstein, die bevestigt dat hij zich begin februari heeft laten uitschrijven bij de orde van advocaten.

Overgestapt

Het kantoor Hammerstein Advocaten houdt met het uitstappen van de oprichter, exact tien jaar na de opening, op te bestaan. De website van het kantoor is inmiddels al uit de lucht en de meeste medewerkers zijn afgelopen weken overgestapt naar andere kantoren. De lopende zaken van het kantoor worden overgedragen, weet de orde van advocaten te melden.

Zwerfafval

De laatste tijd kwam Hammerstein vooral in het nieuws met kritiek op de gemeente Amsterdam, die volgens hem en enkele buurtgenoten de zogeheten ’Gouden Bocht’ in de Herengracht niet goed schoonhoudt.

Eind vorig jaar dreigde hij de gemeente voor de rechter te slepen als het zwerfafval in dit prestigieuze deel van de Amsterdamse grachtengordel niet beter opgeruimd zou worden.

In 2014 bracht Hammerstein het boek Ik heb de tijd uit. In dat boek vertelt hij openhartig over zijn familie en vrienden, zijn Leidse studententijd en zijn carrière als advocaat, aan de hand van enkele levensbepalende gebeurtenissen. Zo krijgt hij in 1988 te horen dat hij besmet is met het hiv-virus, wat destijds een doodvonnis betekende. De moord op zijn vriend Pim Fortuyn is een ander ijkpunt in zijn leven.

Arrestatie

Zijn arrestatie in 1994 noemt hij desgevraagd het belangrijkste dieptepunt uit zijn carrière. Fred Teeven, in die periode officier van justitie in Amsterdam, verdacht Hammerstein er destijds van dat zijn werk voor criminelen verder ging dan alleen als verdediger. Zo zou hij betrokken zijn geweest bij het witwassen van geld voor de crimineel en drugshandelaar Johan V. (beter bekend als de Hakkelaar). Hammerstein zat zes weken vast maar werd uiteindelijk op alle punten vrijgesproken.

„Mijn vrijspraak en later mijn koninklijke onderscheiding noem ik daarom mijn hoogtepunten. Die onderscheiding vormde mijn ultieme rehabilitatie”, zegt hij nu. „In mijn boek schrijf ik: als je maar lang genoeg langs de oever van de rivier ligt, drijven vanzelf de lijken van je tegenstanders voorbij. Zo zag ik van de week Fred Teeven op televisie bij Op1 voorbijkomen. Hij werd daarbij ondertiteld als ’buschauffeur’”.

Hammerstein zegt voornemens te zijn om over enkele maanden naar het buitenland te vertrekken, zodra de coronapandemie dat toelaat. „Schrijf maar op dat ik naar New York verhuis”.

Volgens zakenblad Quote verschijnt er in de zomer een boek van zijn hand over de Nederlandse advocatuur. „Dat wordt een boek waar dingen in staan die men niet zal verwachten”, kondigt Hammerstein aan.