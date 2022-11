Belastingtelefoon ligt eruit door ict-problemen fiscus

„We hebben het afgelopen weekend onderhoud gehad en daar is iets fout gegaan”, laat een woordvoerder van het ministerie van Financiën weten over de storing bij de fiscus. „Dat duurt langer dan gehoopt en voorzien, we hopen zo snel mogelijk weer online te zijn.”

De Belastingtelefoon heeft op zichzelf geen last van de storing. Maar die medewerkers kunnen door de storing ook niet in het systeem en dus ook niet mensen helpen met hun vragen. Volgens de woordvoerder is daarom besloten de Belastingtelefoon ook uit de lucht te halen.

Niet naar behoren

Op de site van de Belastingdienst staat vermeld dat de it-systemen ’niet naar behoren werken na een interne technische migratie die is uitgevoerd’. De woordvoerder hoopt dat de storing in de loop van de dag verholpen zal zijn.

Eerder al vertelde algemeen directeur klantinteracties en services Esther de Leeuw aan De Telegraaf dat het piept en kraakt bij de Belastingtelefoon omdat er aan het begin van dit jaar nog een tekort was aan 300 fulltimers. Inmiddels hebben ze het wel wat ingehaald door 160 posities in te vullen, maar zijn er ook weer mensen nodig om de nieuwe garde in te werken.

Zorgenkindje

Marnix van Rij sprak afgelopen januari nog uit dat de automatisering te wensen over laat en niet flexibel genoeg is voor grote stelselwijzigingen. Het systeem is het grootste ict-zorgenkindje van de Belastingdienst. „Daar zit de grootste achterstand”, verklaarde Koos Veefkind, algemeen directeur Informatievoorziening bij de Belastingdienst, in de Tweede Kamer.