Heijmans voortaan streng met verpakkingen

Heijmans neemt vanaf deze zomer de nieuwe normen op in alle nieuwe contracten met leveranciers en onderaannemers. Een voorbeeld van een mogelijke nieuwe eis is dat Heijmans verpakkingen weigert die uit meerdere materialen bestaan.

''We hebben al forse stappen gemaakt door afvalstromen apart in te zamelen en gescheiden af te voeren. Wij zijn van mening dat het nu tijd is voor een volgende stap'', zegt Esther Donders, de directeur verantwoordelijk voor aankoop.