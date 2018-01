Landal investeert fors in vakantieparken

Ⓒ ANP

Landal GreenParks steekt de komende jaren 300 miljoen euro in nieuwe vakantieparken en in uitbreiding en verbetering van bestaande locaties. Dat geld gaat onder meer op aan de eerder aangekondigde bouw van nieuwe parken in Kaatsheuvel en Volendam. Ook in Duitsland, Oostenrijk en Denemarken timmert het bedrijf aan de weg.