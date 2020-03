’Financiële stelsel nu veel beter dan in 2008’

Financieel econoom Jac Kragt beschreef de kredietcrisis van 2008, de lessen bieden een handvat voor nu: ’Geld moet direct terecht komen bij mensen die het uitgeven, niet oppotten.’ Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - We zitten in een crisis die de kredietcrisis in schade in Nederland lijkt te overschaduwen. Welke lessen kun je uit 2008 leren? Jac Kragt werkte voor banken, pensioenfondsen en beschreef die kredietcrisis destijds in wat hét handboek voor de Zuidas werd. „Mensen denken ten onrechte dan centrale banken niet heel veel meer kunnen doen, dat kunnen ze wel degelijk.”