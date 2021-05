’Met sushi kun je goede boterham verdienen’

Ondernemers Jochem Vreeswijk en Rob Smeding: „Begin gewoon, je hebt niets te verliezen.”

Dronten - Een bezorgrestaurant voor sushi was er twee jaar geleden nog niet in Dronten. Reden voor Jochem Vreeswijk (22) en Rob Smeding (21) om er één te starten. „We waren op zoek naar een gat in de markt”, vertelt Vreeswijk aan MonnieMakers-presentatrice Michelle Willemsen.