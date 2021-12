Premium Het beste van De Telegraaf

Column: vaag taalgebruik van centrale bank is gewoon misleiding

Door Edin Mujagić Kopieer naar clipboard

De Grote Communicator. Zo werd Alan Greenspan, voormalig voorzitter van de Fed, ook wel genoemd. ’Mompelen met grote onsamenhangendheid’, zoals hij zijn taalgebruik ooit omschreef, was zijn werkwijze omdat de luisteraars vaak verschillende interpretaties hadden van wat hij zei. Zo kopte ooit een Amerikaanse krant na een toespraak van Greenspan dat de Fed-topman gehint had op renteverhogingen; een andere krant schreef, op basis van dezelfde toespraak, dat de Fed-topman renteverlágingen in het vooruitzicht had gesteld!