Gasprijs stijgt 10%, staking bij Chevron Australië op til

De gasprijs op de Nederlandse marktplaats Title Transfer Facility (TTF) noteert na de stijging maandagmiddag een prijs van €41 per megawattuur. Personeel van Chevron eist fors meer salaris, verwijzend naar de miljardenwinst die Chevron afgelopen maanden heeft geboekt op de handel in lng, en wisselingen aan de Australische top.

Maandag ging de laatste groep van 37 werknemers akkoord met de werkonderbreking voor de projecten Gorgon en Wheatstone in West-Australië. Het Gorgon-project kan 15,6 miljoen ton gas per jaar leveren, het Wheatstone-project 8,9 miljoen ton. Vorige week gingen al 450 werknemers akkoord om desnoods te gaan staken op de installaties die samen al 5% van alle lng leveren.

De staking kan over zeven dagen beginnen. Vakbonden moeten Chevron altijd zeven werkdagen van tevoren op de hoogte brengen van acties bij installaties met hoge veiligheidsrisico’s.

Vloeibaar gemaakt gas Australië vormt 10% van wereldmarkt. Ⓒ Getty Images

Onderbrekingen

Of het daadwerkelijk tot een staking komt, is niet bekend. De werknemersorganisatie Offshore Alliance heeft van het Chevron-personeel nu het mandaat gekregen om vakbondsacties te voeren. Maar dat is niet verplicht. De bond heeft een arsenaal aan acties gereed, waaronder werkonderbrekingen variërend van een half tot twaalf voor de gasproductie.

Afgelopen weken werd met de staking gedreigd, en in de beweeglijke markt leidde dat direct tot een prijsstijging, gevolgd door een afkoeling. Maar vakbond en Chevron kwamen nooit tot elkaar.

De Offshore Alliance heeft een reputatie er hard in te gaan bij werkgevers. Zij eist behalve meer loon voor de zware omstandigheden ook een forse verbetering van werkomstandigheden. Die zouden al langer niet deugen. „Sleutelposities van het Australische management van Chevron zijn een bende. Ze hebben geen idee wat ze aan de onderhandelingstafel doen”, aldus de vakbond.

’Domheid’

Die noemt de lokale top „een bende van industriële recalcitranten”, die in zijn „slechtheid alleen geëvenaard wordt door hun domheid.”

Chevron zegt te blijven onderhandelen. Het zegt te kunnen voorkomen dat klanten niet geleverd krijgen en voerde de productie van lng op andere onderdelen op.

Afgelopen weken steeg de Nederlandse gasprijs even sterk op het nieuws van regulier onderhoud in Noorwegen, dat een van de grootste exporteurs naar Nederland van gewoon aardgas via de pijpleiding is.