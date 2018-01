AFM vecht schrappen boete EY en PwC aan

EY en PwC kregen in maart 2016 een boete opgelegd van respectievelijk €2,23 miljoen en €845.000 wegens schending van de zorgplicht. De AFM baseerde zich daarbij op een steekproef van de wettelijke controles van enkele jaarrekeningen door verschillende accountants van de twee kantoren, waarbij er tekortkomingen in de kwaliteit van de boekhoudcontrole aan het licht kwam.

De bestuursrechter stelde afgelopen maand in het beroep dat PwC en EY tegen de boetes aantekende, dat de accountantsorganisaties als geheel nooit schending van de zorgplicht kan worden verweten op basis van alleen controledossiers. Er moet serieus gekeken worden naar specifieke elementen in het kwaliteitsbeleid van accountantsorganisaties waar de tekortkomingen zijn. De AFM moet exact aangeven waar in de organisatie welke fout is gemaakt.

Verwijtbaar

De AFM vecht met steun van het ministerie van Financiën deze uitspraak aan, omdat de toezichthouder hiermee kantoren nooit meer rechtstreeks kan aanspreken op basis van ernstige tekortkomingen in de kwaliteit van de controles van de jaarrekening door individuele accountants. ,,Wij vinden het belangrijk de verantwoordelijkheid neer te leggen waar die hoort”, zegt Gerben Everts, bestuurslid van de AFM. ,,De naam van de accountantsorganisatie is daarbij belangrijker dan die van de individuele accountant. De belegger gaat in zee met een accountantsorganisatie. Wij willen dan ook graag weten wat de AFM had moeten doen om de verwijtbaarheid op kantoorniveau aan te tonen. Dat wordt door de bestuursrechter niet aangegeven.”

Beleggers de dupe

De waakhond vreest dat particuliere beleggers en institutionele beleggers als verzekeraars en pensioenfondsen de dupe zullen zijn van deze uitspraak. Juist die controle is voor gebruikers van de jaarrekening van belang, zo stelt de AFM. Zij ontlenen daar zekerheid aan en baseren hun beslissingen mede daarop.

Everts noemde de uitspraak in december al ‘een stap terug in de tijd’. ,,Na diverse boekhoudschandalen zoals Ahold en Enron, is er echter heel veel veranderd.”

Sinds oktober 2006 mogen accountantskantoren aangesproken worden op de zorgplicht. Verder is de AFM verplicht eens in de drie jaar onderzoek te doen naar de jaarrekeningen.

Verkeerde prikkel

De AFM stelt dat het toezicht minder effectief is als accountantsorganisaties niet direct aangesproken kunnen worden op tekortkomingen in de kwaliteit van de wettelijke controles van de jaarrekeningen. Als alleen individuele accountants aangesproken kunnen worden via het tuchtrecht, zal het langer duren voor er fundamentele veranderingen in de hele organisatie of sector plaatsvinden. ,,Dan moeten we voor elke individuele accountant naar de tuchtrechter”, stelt Everts. ,,Dat heeft een hele lange doorlooptijd.”

Daarnaast creëert dit een verkeerde prikkel, aldus de toezichthouder. Individuele accountants worden kwetsbaarder wanneer zij in de wind komen te staan als het kantoor niet als geheel aangesproken kan worden. Goede accountants zullen zich dan mogelijk niet meer willen verbinden aan risicovollere controles.

Bewijs

In het hoger beroep moet vastgesteld worden of de AFM in de toekomst nog passende handhavingsmaatregelen heeft om toezicht op de kwaliteit van de controles op jaarrekeningen. ,,Kan je als AFM voldoende bewijs vergaren dat juist een bepaald element aantoont dat de kwaliteit van de controle onvoldoende is”, vraagt Everts zich af. ,,Dat lijkt ons moeilijk.”

Als de uitspraak na het hoger beroep blijft staan, dan moeten de toezichthouder met alle partijen weer om tafel, zegt Everts. Het bestuurslid voorziet bij tekortkomingen dan een tijdrovender scenario waarbij eerst de individuele accountant aansprakelijk wordt gesteld en pas daarna de accountantsorganisatie als geheel. ,,Maar eerst deze zaak.”