Trump klaagt opnieuw over rentetarieven Fed

Het is zeker niet voor het eerst dat Trump kritiek heeft op het beleid van de Fed. De president heeft vaker geroepen dat het opkrikken van de rente slecht is voor de Amerikaanse economie. Hij ziet meer heil in een renteverlaging.

De Fed wil daar niet aan, mede omdat het in de VS economisch op veel vlakken juist erg goed gaat. De banengroei is bijvoorbeeld erg sterk. Toch sluit de Fed eventuele renteverlagingen niet uit, bijvoorbeeld om de inflatie aan te jagen. Trump noemde de lage inflatie in de VS een mooi gegeven.

Verder beschuldigde Trump Europa, maar ook andere economisch machtsblokken, van het manipuleren van de waarde van valuta. Daarvan zijn volgens hem de VS de dupe.