Zo veel gaat het minimumloon volgend jaar omhoog

Dat heeft de Rijksoverheid woensdag bekendgemaakt.

Het wettelijk minimumloon gaat met 1,41% omhoog naar €1725 per maand, ofwel €398,10 per week (nu €392,55) en €79,62 per dag ((nu €78,51) voor fulltime werkenden van 21 jaar en ouder. Het bruto minimumloon is op dit moment €1701 per maand.

Uitkeringen als de AOW en de bijstandsuitkering zijn aan het minimumloon gekoppeld en gaan dus evenredig omhoog.