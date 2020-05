Declareren kinderschoenen (€37) kost financieel directeur baan

Het is niet heel slim om kinderschoenen bij de baas te declareren. Ⓒ TLG ARCHIEF

Amsterdam - Het indienen van een zakelijke declaratie voor kinderschoenen die voor €36,99 bij de Decathlon waren gekocht, heeft een financieel directeur zijn baan gekost. Na onderzoek bleken er ook slordigheden te ziten in de kilometerregistratie van de bestuurder, die goed was voor €10.500 per maand.