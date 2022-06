Zorgen om hogere hypotheekrentes en prijzen aan de kassa

Redacteuren bezochten bijvoorbeeld afgelopen weken in Nederland heel nieuwsgierig een aantal terrassen. Ze turfden nauwgezet onder andere de prijzen, de kwaliteit en de service van het personeel. Dat viel niet mee.

Het hielp niet voor de portemonnee dat brouwer Heineken aankondigde de prijs van zijn biertjes te hebben verhoogd.

En tegelijkertijd verdienen restauranthouders veel minder, zo bleek. Hun marge wordt beknot doordat ze meer vergoedingen voor thuisbezorgers moeten afdragen.

Nu de rente oploopt, ze was lange tijd vooral negatief, maken steeds meer lezers zich zorgen over hun hypotheeklasten. Wat moet je doen: nu overstappen of maar even wachten?

De consequenties van een hogere rentelast op het maandbudget ging direct als lopend vuurtje door onder consumenten. Dat merkten makelaars vrijwel meteen in de aantallen aanmeldingen om koopwoningen te gaan bekijken.

Bij het zoeken op de woningmarkt komen ook oude zaken boven water. Een 27-jarige jager op de woningmarkt kon weliswaar de prijs van zijn droomhuis betalen, maar stuitte heel vervelend op een kwestie uit zijn verleden.

Bij een vergelijking van prijzen in supermarkten kwam eveneens een stevige stijging naar boven. En daar zal het komende tijd niet bij blijven, aldus de onderzoekers. Lees wat je aan de kassa kwijt bent voor dit mandje met artikelen.

Nederlanders verzamelen zich massaal voor de buis en tablet als Max Verstappen los gaat in de Formule 1-races. De abonnementhouders van uitzendingen op Viaplay klaagden, met uiteindelijk toch nog een positief gevolg. Het bedrijf komt consumenten tegemoet.

Niet minder zorgwekkend zijn de pensioenplannen. Experts beoordeelden op verzoek van De Telegraaf de voortgang, onder andere van het 'invaren' van het nieuwe systeem in het oude. Als zij het al niet helemaal scherp krijgen, wordt het voor gewone consumenten een drama, waarschuwen de pensioenexperts.

En in een poging om de energierekening dit najaar te kunnen drukken, heeft de Nederlandse regering besloten de kolencentrales tot 2025 van het slot te halen. Ze mochten aanvankelijk per 1 januari dit jaar nog maar 35% van hun totale capaciteit verbruiken, in een poging de uitstoot te reduceren. Maar nu Rusland alle export van gas naar Europa lijkt te gaan blokkeren, kan Nederland eenvoudigweg niet anders meer dan die capaciteit van steenkolen te verruimen, aldus minister Jetten (Energie en Klimaat).

